Вице-премьер РФ рассказала о росте позитивных показателей по вопросам сохранения плода у женщин.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила о расширении неонатального скрининга. На правительственном совещании при участии премьер-министра Михаила Мишустина чиновница напомнила коллегам, что неонатальный скрининг наследственных болезней по стране специалисты расширят до 36 нозологий.

По вашему поручению, Михаил Владимирович, будет расширен неонатальный скрининг на выявление наследственных заболеваний до 36 нозологий. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Чиновница объяснила, что на ранних стадиях развития плода у беременных будет проводиться у 80% женщин. К 2025 году показатель по циклам ЭКО за счет обязательного медицинского страхования достигнет 80 тысяч.

Голикова сообщила о преференциях при создании безопасных условий труда.

Фото и видео: Правительство России



