Голикова: в этом году более 228 тысяч женщин получат пособия по беременности

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что более 228 тысяч россиянок получат пособия по беременности в 2021 году. Об этом она сообщила в ходе совещания правительства с президентом Владимиром Путиным.
По ее словам, в будущем эта цифра увеличится в два раза.
По нашей оценке, с учетом комплексной оценки нуждаемости, такие выплаты в 2021 году получат чуть более 228 тыс. женщин.
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ
Она подчеркнула, что в ближайшие три года кабинет министров России планирует направить на поддержку беременных россиянок почти 55 миллиардов рублей из федерального бюджета.
Напомним Владимир Путин подписал закон о поддержке семей с детьми. Согласно этому документу, с 1 июля женщинам, которые встали на учет по беременности до 12 недель, будут ежемесячно выплачиваться денежные средства в половину размера прожиточного минимума. В среднем это составит 6350 рублей в месяц.
Ранее Путин предложил перевести вопрос взыскания алиментов на удаленный формат.
Видео: kremlin.ru
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