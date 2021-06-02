Голикова: в этом году более 228 тысяч женщин получат пособия по беременности

По ее словам, в последующие годы эта цифра увеличится в два раза.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что более 228 тысяч россиянок получат пособия по беременности в 2021 году. Об этом она сообщила в ходе совещания правительства с президентом Владимиром Путиным.

По ее словам, в будущем эта цифра увеличится в два раза.

По нашей оценке, с учетом комплексной оценки нуждаемости, такие выплаты в 2021 году получат чуть более 228 тыс. женщин. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Она подчеркнула, что в ближайшие три года кабинет министров России планирует направить на поддержку беременных россиянок почти 55 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Напомним Владимир Путин подписал закон о поддержке семей с детьми. Согласно этому документу, с 1 июля женщинам, которые встали на учет по беременности до 12 недель, будут ежемесячно выплачиваться денежные средства в половину размера прожиточного минимума. В среднем это составит 6350 рублей в месяц.

Ранее Путин предложил перевести вопрос взыскания алиментов на удаленный формат.

Видео: kremlin.ru