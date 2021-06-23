Голикова: в Санкт-Петербурге замечен рост циркулирования индийского штамма COVID-19

В ближайшее время будут приняты необходимые меры по смягчению сложившейся эпидемиологической обстановки.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что на территории России есть британский и индийский штаммы COVID-19. Об этом она сказала в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами Правительства.

По ее словам, индийская мутация коронавируса преобладает в Москве, Нижегородской и Саратовской областях и распространяется в Санкт-Петербурге. Больше всего данному штамму подвержены лица в возрасте от 20 до 49 лет.

В структуре выявленных изолятов на сегодняшний день по стране в целом, это важно, <...> циркулируют британский штамм, штамм "альфа", и индийский штамм, который получил название "дельта. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Она подчеркнула, что в последние дни наблюдается тенденция к увеличению доли индийского штамма. По словам Голиковой, данный вид мутации характеризуется повышенной заразностью. При этом она отметила, что разновидности "дельта-плюс" в РФ пока не обнаружили.

Подчеркивается, что в ближайшее время будут приняты необходимые меры по смягчению сложившейся эпидемиологической обстановки.

Ранее Путин поставил под сомнение объективность показателей по COVID-19 в южных странах.

Видео: kremlin.ru

