Голикова: темпы распространения COVID-19 в Крыму растут

Данный показатель сейчас составляет 11 случаев на 100 тысяч населения.

Вице премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в настоящее время замечен высокий рост темпа заболеваемости COVID-19 в Крыму. Об этом она заявила в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

По ее словам, данный показатель сейчас составляет 11 случаев на 100 тысяч населения.

Это меньше, чем показатель по РФ, но мы видим нарастание темпов. Темпы сейчас прироста заболеваемости выше, чем по РФ, и до ситуации с наводнением в Ялте регистрировался больший рост новых случаев коронавирусной инфекции, и эта ситуация вместе с регионом была уже на контроле. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Напомним, 17 июня на Крым обрушился мощный циклон. Сильные многодневные ливни стали причиной подтопления Керчи, которая расположена на востоке полуострова. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Властями был введен режим чрезвычайной ситуации. Сотрудники МЧС на протяжении долгого времени откачивали воду в жилых дворах. Большой ущерб был нанесен жилым зданиям, расположенным в низинах.

Ранее ВОЗ выразила претензии к производству "Спутника V". Суммарно организация назвала шесть проблемных пунктов. Результаты были направлены компании-производителю и регулирующим органам РФ.

Видео: kremlin.ru