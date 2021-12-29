Голикова: уровень коллективного иммунитета к ковиду в РФ составляет почти 64%

В четырех регионах страны уровень достиг 80%.

Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России на данный момент составляет почти 64 процента. Об этом в ходе заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Уровень коллективного иммунитета на сегодняшнее утро в Российской Федерации составляет 63,9%. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Число субъектов страны, в которых уровень достиг 80 процентов, четыре: Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотка.

Во время заседания вице-премьер также сообщила, что рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в 67 регионах РФ, а штамм коронавируса "омикрон" доминирует в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Ранее Голикова сообщила, что сроки карантина из-за COVID-19 в России сократили до семи дней.

Видео: Правительство РФ