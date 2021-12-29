Голикова: сроки карантина из-за COVID-19 в России сократили до семи дней

Россия оптимизирует подходы к карантину и лабораторному исследованию россиян.

Сроки карантина в связи с COVID-19 в России сокращаются до семи дней. Об этом в ходе заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам заместителя главы кабмина, РФ оптимизирует подходы к карантину и лабораторному исследованию россиян, что в настоящее время происходит и в других государствах.

Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Она отметила, что данные изменения будут приняты главой Роспотребнадзора Анной Поповой в ближайшее время. Кроме того, уполномоченные структуры будут следить за эффектом от предпринимаемых мер.

Напомним, cейчас карантин из-за COVID-19 длится 14 календарных дней. Это время инкубационного периода инфекции. В этот срок у человека проявляются симптомы заражения. На время карантина запрещается покидать место своего проживания.

Ранее Голикова сообщила, что в 67 российских регионах выросла заболеваемость коронавирусом.

Видео: Правительство России