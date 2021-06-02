Голикова рассказала о выплатах семьям с детьми школьного возраста

Выплаты начнутся в августе и продолжатся до конца 2021 года.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что с 15 июля текущего года начнется подача заявлений на выплаты пособий в размере 10 тысяч рублей российским семьям с детьми, возраст которых составляет от 6 до 18 лет. Об этом она сообщила в ходе совещания кабинета министров с президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, в настоящее время под эту категорию попадают 19,5 миллионов детей школьного возраста.

Еще одна мера это единовременная выплата в августе 2021 года 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет с особым порядком выплаты для школьников-инвалидов. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Она подчеркнула, что выплаты начнутся в августе и продолжатся до конца текущего года.

Ранее Голикова заявила, что в 2021 году более 228 тысяч женщин получат пособия по беременности. По ее словам, ближайшие три года кабинет министров России планирует направить на поддержку беременных россиянок почти 55 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Видео: kremlin.ru