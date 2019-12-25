Из бюджета на данные нужды было направлено 71,4 млрд рублей в адрес 1,2 млн человек.

Татьяна Голикова рассказала о выплатах к 75-летию Победы во время заседания по социально-экономическим вопросам. Вице-премьер России рассказала, что к 75-летию празднования Победы во Второй мировой войне правительство выделило для ветеранов 71,4 млрд рублей. Эти средства получили 1,2 миллиона человек. В список попали участники ВОВ, а также награжденные знаком "Жителя блокадного Ленинграда", рабочим с объектов противовоздушной обороны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, вдовам участников и инвалидов ВОВ.

Татьяна Голикова напомнила, что для данных категорий граждан единовременная выплата составила 75 тысяч рублей.Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники лагерей получили единовременную материальную поддержку в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, что соответствующее поручение правительству дал президент России Владимир Путин в апреле 2020 года.

Мишустин поручил определиться с концепцией снятия ограничений до 29 апреля.