В Петербурге выплаты ветеранам к 75-летию Победы начнутся с 15 апреля

Ранее планировалось начать выплаты 1 мая.

Единовременные выплаты ветеранам в Петербурге в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начнут осуществлять с 15 апреля, а не с 1 мая, как планировалось ранее. Проект закона в ЗакС внесла фракция "Единая Россия". Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.

Вячеслав Макаров отметил, что поправки в законопроект будут приняты в самое ближайшее время. Дополнительные средства ветеранам нужны именно сейчас, так как из-за коронавируса пожилые люди находятся в группе риска и не должны покидать дом.

Но они не должны чувствовать себя одиноко, изолированно. Мы должны окружить этих людей заботой, – отметил Макаров

Ранее Владимир Путин поручил Минтруду и Пенсионному фонду России осуществить все положенные выплаты ветеранам в апреле.

Фото: Piter.TV