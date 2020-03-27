Пенсионный фонд России досрочно перечислил апрельские пенсии и пособия

Мера связана с нерабочей грядущей неделей.

Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно направил доставочным организациям пенсии и пособия за апрель, среди которых и выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-релиз фонда.

Гражданам заранее переведут необходимые выплаты из-за нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля, объявленных президентом России. Накануне ПФР отправил деньги "Почте России" и ряду других организаций, раздающих россиянам пенсии и пособия. Объем перечисленных средств составил свыше 113 миллиардов рублей, в которые входят 17,7 миллиардов рублей для ветеранов.

В пятницу еще 365 миллиардов рублей получили кредитные организации для выплат с 1 по 12 апреля и "Почта России" для выплат с 9 по 12 апреля.

Ранее стало известно, пенсионеры в Москве получили выплату за карантин.