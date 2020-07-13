За пять месяцев показатель снизился на 6,4%.

Татьяна Голикова рассказала о снижении младенческой смертности в России. Об этом вице-премьер страны заявила во время заседания совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Чиновница отметила, что за последние пять месяцев количество погибших новорожденных снизилось на 6,4 процента.

Значительно была снижена младенческая смертность...За пять месяцев этого года младенческая смертность снизилась еще на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года Татьяна Голикова, вице-премьер России

Напомним, что в Минздраве ранее заявили, что снизить смертность россиян трудоспособного возраста можно за счет проработки мер по снижению употребления алкоголя. данная программа также поможет медика увеличить среднюю продолжительность жизни в стране.

Голикова рассказала о поддержке российских школ.

Видео: kremlin.ru