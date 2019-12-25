Голикова рассказала о поддержке российских школ

Учебные заведения получат адресную поддержку для предметной и методической подготовки к занятиям.

Татьяна Голикова рассказала о поддержке школ. Вице-премьер России во время заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам рассказала, что правительство запустит ряд мероприятий для адресной поддержки учебных заведений. Ее получат организации, которые имеют проблемы с предметной и методической подготовкой. Проект будет запущен уже в 2020 году.

Это особенно важно в условиях работы с детьми, которые были вынуждены большей частью находиться на дистанционном обучении и в режиме самоизоляции и могут столкнуться с проблемами в освоении школьной программы в дальнейшем Татьяна Голикова, вице-премьер России

Татьяна Голикова отметила, что проект получил название "500+". По словам чиновниц, сейчас важно оказать поддержку также педагогам и ученикам, чтобы сотрудники и учащиеся школ могли комфортно продолжить занятия с 1 сентября. В национальном проекте "Образование" усилится составляющая электронного обучения в дистанционном формате, так как его важность продемонстрирована во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля.