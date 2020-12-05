Вице-премьер России напомнила о работе специалистов, которые помогают зараженным и вылечившемся от инфекции.

Татьяна Голикова рассказала о случаях смертей пациентов, перенесших тяжелую форму COVID-19. Об этом вице-премьер России заявила в рамках брифинга с доме правительства. Она уточнила, что медики также фиксируют случаи выздоровления пациентов с хроническими заболеваниями, которые перенесли тяжелую форму коронавирусной инфекции.

Мы видим, что пациенты, которые тяжело перенесли заболевания ковидом, но выкарабкались, проходят реабилитацию, но многие из них, которые страдали хроническими заболеваниями, к сожалению, тоже уходят из жизни. И мы четко понимаем, что это прямая связь, влияние ковида на течение хронического заболевания Татьяна Голикова, вице-премьер России

Чиновница напомнила, что сейчас все медики работают над тем, чтобы оказывать максимальную помощь людям. Речь идет не только о лечении, но и профилактике и реабилитации.

Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в Карелии и Петербурге.

Видео: Правительство России