Голикова заявила, что власти никогда не скрывали данные по коронавирусу в России

Вице-премьер уточнила, что связь коронавируса и причины смерти может быть нескольких видов.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия никогда не скрывала данные по коронавирусу. Об этом стало известно в ходе брифинга в доме правительства.

Могу четко сказать, что мы никогда не скрывали данных по смертности Татьяна Голикова.

При этом Голикова отметила, что причины смерти пациента с коронавирусом могут быть нескольких видов. Например, четко идентифицированный ковид. Именно данные с этими смертями публикует "Стопкоронавирус" и оперативный штаб. Также пациент может умереть от хронического заболевания. В этом случае в заключении о смерти будет указано, что пациент умер от хронического заболевания.

Ранее мы сообщали о том, что Голикова назвала сроки начала вакцинации от коронавируса во всех регионах России. Вакцинациия уже стартовала в армии и в Москве. Первыми препарат получают граждане, которые находятся в группе риска.

Видео: Правительство России