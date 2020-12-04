Голикова заявила, что власти никогда не скрывали данные по коронавирусу в России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия никогда не скрывала данные по коронавирусу. Об этом стало известно в ходе брифинга в доме правительства.
Могу четко сказать, что мы никогда не скрывали данных по смертности
Татьяна Голикова.
При этом Голикова отметила, что причины смерти пациента с коронавирусом могут быть нескольких видов. Например, четко идентифицированный ковид. Именно данные с этими смертями публикует "Стопкоронавирус" и оперативный штаб. Также пациент может умереть от хронического заболевания. В этом случае в заключении о смерти будет указано, что пациент умер от хронического заболевания.
Ранее мы сообщали о том, что Голикова назвала сроки начала вакцинации от коронавируса во всех регионах России. Вакцинациия уже стартовала в армии и в Москве. Первыми препарат получают граждане, которые находятся в группе риска.
Видео: Правительство России
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