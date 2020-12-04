Голикова назвала сроки начала вакцинации от коронавируса во всех регионах России

Регионы России подключатся к вакцинации в конце следующей недели.

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала сроки вакцинации от COVID-19 в регионах России. Она рассказала об этом во время правительственного брифинга.

Так, регионы России подключатся к вакцинации в конце следующей недели. Напомним, что 2 декабря Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса. Уточняется, что в ближайшее время количество доз вакцины "Спутник V" достигнет двух миллионов.

Вакцинациия уже стартовала в армии и в Москве.Первыми препарат получают граждане, которые находятся в группе риска — врачи, учителя, сотрудники городских служб, социальные работники.

Ранее мы сообщали о том, что в России разрабатывают более десяти вакцин от коронавируса. В частности, вакцина объединенная против гриппа и коронавируса строится на основе вируса кори.

Видео: Правительство России