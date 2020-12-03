В России разрабатывают более десяти вакцин от коронавируса

Три из них разрабатываются в центре "Вектор".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-1" заявила о новых вакцинах от коронавируса.

По ее словам, на сегодняшний день в России разрабатывается не меньше 10 препаратов помимо тех, что были созданы в центрах Гамалеи, "Вектор" и Чумакова. Попова уточнила, что три из них разрабатываются в центре "Вектор".

Мы надеемся, что они будут очень успешными. Это и вакцина объединённая против гриппа и коронавируса. На основе вируса кори. Целый ряд разработок реализуется сегодня. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Ранее стало известно, что Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса на следующей неделе.

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