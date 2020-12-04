Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в Карелии и Петербурге

Средний по стране показатель заболеваемости составил 18,66 на 100 тысяч населения.

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы с наибольшим приростом заболеваемости COVID-19. Заявление было сделано в ходе брифинга в доме правительства.

Как оказалось, за неделю разброс среднесуточного показателя заболеваемости стал варьироваться от 2,1 на 100 тысяч населения. В Татарстане зафиксировали до 63 на 100 тысяч населения, в Карелии и в Петербурге 69,4 на 100 тысяч.

Отмечается, что за прошедшие сутки заболеваемость в Республике Карелия и в Петербурге превысила среднероссийский показатель более чем в 2 раза.

Ранее мы сообщали о том, что Голикова заявила, что власти никогда не скрывали данные по коронавирусу в России. При этом причины смерти пациента с коронавирусом могут быть нескольких видов.

Видео: Правительство России