Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в Карелии и Петербурге

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы с наибольшим приростом заболеваемости COVID-19. Заявление было сделано в ходе брифинга в доме правительства.
Как оказалось, за неделю разброс среднесуточного показателя заболеваемости стал варьироваться от 2,1 на 100 тысяч населения. В Татарстане зафиксировали до 63 на 100 тысяч населения, в Карелии и в Петербурге 69,4 на 100 тысяч.
Отмечается, что за прошедшие сутки заболеваемость в Республике Карелия и в Петербурге превысила среднероссийский показатель более чем в 2 раза.
Ранее мы сообщали о том, что Голикова заявила, что власти никогда не скрывали данные по коронавирусу в России. При этом причины смерти пациента с коронавирусом могут быть нескольких видов.
Видео: Правительство России
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