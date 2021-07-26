Голикова: проект "санитарного щита" следует продлить до 2030 года

До 2024 года на проект будет выделено 30 миллиардов рублей.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что проект создания "санитарного щита" РФ следует продлить до 2030 года. Об этом она сказала в ходе интервью телевизионному каналу "Россия 24".

По словам Голиковой, в настоящее время мировое сообщество тщательно развивается в данном направлении, поэтому России не следует отставать в этой области. Он отметила, что до 2024 года на проект будет выделено 30 миллиардов рублей.

"Санитарный щит" должен позволить реагировать на угрозы, информация о которых только появляется за рубежом, и предпринимать необходимые меры до непосредственного закрытия границ. Татьяна Голикова, вице-премьер России

Проект предполагает возведение к 2024 году более двух сотен пунктов пропуска через госграницу, позволяющих проводить оперативную экспресс-диагностику для определения угроз. Кроме того, "санитарный щит", по словам Голиковой, позволит всего за четыре дня разработать тест-системы для распознавания новых инфекций, а вакцины против них - за четыре месяца.

Вице-премьер подчеркнула, что этот проект поручил создать глава РФ Владимир Путин. "Щит", по задумке президента, должен помочь населению государства пережить потрясения, связанные с различными эпидемиями.

Ранее Голикова заявила, что пандемия COVID-19 указала на проблему безработицы среди российской молодежи.

Видео: Youtube / Россия 24