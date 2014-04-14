Голикова: пандемия указала на проблему трудоустройства российской молодежи

По ее словам, пандемия оголила "самые болевые точки рынка труда".

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что пандемия COVID-19 указала на проблему безработицы среди российской молодежи. Об этом она сказала в ходе интервью телевизионному каналу "Россия 24".

По ее словам, из-за отсутствия должного образования российской молодежи становится все труднее найти работу, вследствие чего они вынуждены заниматься деятельностью, которая не требует каких-либо квалификационных навыков, или жить на минимальное пособие по безработице.

Пандемия с учетом того, что многие наши граждане оказались лишенными работы, оголила нам, наверное, самые болевые точки рынка труда, указала нам на некоторые проблемы, которые связаны с трудоустройством молодежи. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Она подчеркнула, что среди российской молодежи в настоящее время растет интерес к среднему профессиональному образованию. По мнению Голиковой, во многом это произошло благодаря международному общественному движению WorldSkills.

Ранее мы сообщали, что Следственный комитет РФ создаст рекомендации для сознательного отказа молодежи от незаконных акций.

Видео: Youtube / Россия 24

