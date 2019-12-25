СК создаст рекомендации для сознательного отказа молодежи от незаконных акций

В интервью ТАСС зампредседателя СК Александр Клаус рассказал, что ведомство намерено создать список рекомендаций для формирования сознательного отказа молодежи от участия в акциях протеста.
Он уточнил, что обратился в Санкт-Петербургский государственный университет. Там ученые проведут исследования и выяснят причины, по которым подростки участвуют в акциях протеста, и предложить поиск путей противодействия.
По результатам этого исследования будет получена экспертная оценка, а затем сформированы рекомендации.
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Фото: Piter.tv
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