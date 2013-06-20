Рядом со Смольным велосипедисты легли на асфальт

Свыше 20 велосипедистов приехали в воскресенье, 11 июля, к Смольному и легли на асфальт. Об этом Piter.tv сообщили очевидцы.
Свой поступок водители двухколесного транспорта объяснили тем, что хотели продемонстрировать беззащитность велосипедиста как участника дорожного движения. Инициаторы протеста отмечают, что каждый год в городе происходит множество ДТП, в результате которых погибают любители велотранспорта.
Участники акции просят власти ускорить развитие инфраструктуры города и сделать безопасные дорожки для велосипедистов. Недовольные горожане хотят, чтобы в Петербурге снизили максимальную разрешенную скорость движения до 40 км/ч и ужесточили наказания за нарушение правил дорожного движения.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге на ЗСД сбили велосипедиста.
Фото: pixabay
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