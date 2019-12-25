Голикова: план восстановления экономики поможет модернизации нацпроектов

Татьяна Голикова выступила на онлайн заседании правления Российского союза ректоров.

Татьяна Голикова рассказала о том, что общенациональный план восстановления экономики поможет модернизации национальных проектов России. Об этом чиновница заявила во время онлайн заседания правления Российского союза ректоров. По словам спикера, в план включат программу из области высшего образования по "стратегическому лидерству".

Мы понимаем, что этот план ляжет как логическое продолжение модернизации национальных проектов, переосмысления и возможной постановки новых задач, Татьяна Голикова

Чиновница объяснила, что вопрос по поводу программы стратегического академического лидерства долго обсуждался с министром науки и образования Валерием Фальковым. Голикова отметила, что в правительстве понимают, что включение программы в план говорит о необходимости привлечения дополнительных финансовых средств.

Напомним, что план по восстановлению экономики будет действовать на протяжении 2020 года, до конца 2021 года.

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