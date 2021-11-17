Голевой пас Свечникова помог "Каролине" обыграть "Вегас" в матче НХЛ

Матч закончился со счетом 4:2.

Голевой пас российского нападающего Андрея Свечникова помог "Каролине" обыграть "Вегас" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) в пользу гостей. Со стороны команды победителей заброшенными шайбами отметились на 12, 20, 42 и 54 минутах игры спортсмены Тони Деанджело, Себастьян Ахо, Сет Джарвис и Винсент Трочек. Им ответили на 23 и 35 минутах Бретт Хауден и Ши Теодор.

Результативный пас в эпизоде с голом Ахо сделал форвард Андрей Свечников. За текущий сезон НХЛ 21-летний хоккеист принял участие в 14 играх. В них спортсмен набрал 18 очков (за 7 заброшенных в ворота оппонентов шайб и 11 голевых передач) Его соотечественник, нападающий "Вегаса" Евгений Дадонов провел на льду 17 минут 50 секунд. Он завершил матч с показателем полезности "-1".

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET