"Филадельфия" обыграла "Калгари" в НХЛ

Матч завершился со счетом 2:1.

"Филадельфия" обыграла "Калгари" в рамках регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. В домашней игре хозяева смогли обойти гостей с результатом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в овертайме. Со стороны победителей заброшенными шайбами в ворота оппонентов отметились на 25 и 61 минутах встречи спортсмены Кевин Хейз и Кэм Аткинсон. Им ответил на 11 минуте Оливер Чюлингтон.

В эпизоде с решающим голом результативной передачей отметился российский защитник Иван Проворов. Стоит отметить, что его сокомандник Хейз забросил шайбу впервые после травмы, из-за которой он не играл долгое время на льду.

Напомним, что Проворов принял участие в 14 матчах в текущем сезоне НХЛ. Спортсмен смог завоевать 4 очка (1 гол и 3 голевых передачи). Защитник со стороны гостей, его соотечественник Никита Задоров провел на льду 18 минут 12 секунд. Он реализовал два силовых приема, но завершил встречу с показателем полезности "0".

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