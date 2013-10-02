Голевая передача Головина помогла "Монако" обыграть "Штурм" в Лиге Европы

Игра завершилась со счетом 1:0.

Голевая передача российского спортсмена Александра Головина помогла футбольному клубу "Монако" обыграть австрийский "Штурм" в Лиге Европы. Матч проводился в рамках первого тура группового этапа соревнования. Единственным голом на встрече отличился на 66 минуте Крепин Диатта. Он вышел на замену после перерыва Александра Головина.

Напомним, что полузащитник Головин в текущем сезоне провел восьмой матч во всех турнирах. Среди его заслуг - один забитый в ворота противников мяч, две результативные передачи. Он представляет "Монако" в группе В.

Во втором туре, который начнется для "Монако" 30 сентября, клуб встретится в гостях с "Реал Сосьедадом". Австрийский "Штурм" в тот же день на домашнем поле примет ПСВ.

"Локомотив" сыграл вничью с "Марселем" в Лиге Европы.

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