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"Локомотив" сыграл вничью с "Марселем" в Лиге Европы

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"Железнодорожники" отыгрались в меньшинстве.

"Локомотив" сыграл вничью с французским "Марселем" в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра прошла на стадионе "РЖД Арена" в Москве и завершилась со счетом 1:1.

Первый тайм завершился нулевой ничьей. Во втором тайме "Локомотив" остался в меньшинстве после удаления Наира Тикнизяна. "Марсель" открыл счет благодаря точному удару Дженгиза Ундера с пенальти. В концовке встречи вышедший на замену Фаустино Анджорин помог хозяевам отыграться.

Следующий матч "Локомотив" проведет на выезде 30 сентября против "Лацио". "Марсель" в этот же день сыграет дома против "Галатасарая".

Ранее мы сообщали, что "Спартак" уступил "Легии" в Лиге Европы.

Видео: Instagram / @romzesxvi

Теги: групповой этап, лига европы, фк локомотив, фк марсель
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Лента новостей,

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