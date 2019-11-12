"Локомотив" сыграл вничью с "Марселем" в Лиге Европы

"Железнодорожники" отыгрались в меньшинстве.

"Локомотив" сыграл вничью с французским "Марселем" в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Игра прошла на стадионе "РЖД Арена" в Москве и завершилась со счетом 1:1.

Первый тайм завершился нулевой ничьей. Во втором тайме "Локомотив" остался в меньшинстве после удаления Наира Тикнизяна. "Марсель" открыл счет благодаря точному удару Дженгиза Ундера с пенальти. В концовке встречи вышедший на замену Фаустино Анджорин помог хозяевам отыграться.

Следующий матч "Локомотив" проведет на выезде 30 сентября против "Лацио". "Марсель" в этот же день сыграет дома против "Галатасарая".

Ранее мы сообщали, что "Спартак" уступил "Легии" в Лиге Европы.

Видео: Instagram / @romzesxvi