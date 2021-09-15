"Спартак" уступил "Легии" в Лиге Европы

Единственный мяч был забит в конце второго тайма.

Московский "Спартак" уступил польской "Легии" со счетом 0:1 в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона 2021/22. Игра прошла на стадионе "Банк Открытие Арена".

По итогам первого тайма счет остался нулевым. До перерыва полузащитник "Спартака" Роман Зобнин получил травму и был вынужден покинуть поле. Победу "Легии" принес нападающий Лирим Кастрати, забивший в добавленное ко второму тайму время.

Следующий матч в Лиге Европы "Спартак" проведет против итальянского "Наполи". Матч пройдет 30 сентября на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе.

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Видео: YouTube / MIR SPORTA