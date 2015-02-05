"Зенит" уступил "Челси" в матче Лиги чемпионов

Матч завершился со счетом 0:1.

Матч первого тура Лиги чемпионов в группе H между британским "Челси" и петербургским "Зенитом" завершился со счетом 1:0 в пользу англичан.

С первых минут встречи англичане завладели мячом, однако зенитовцы не стали закрываться на поле соперника. Первый тайм завершился со счетом 0:0.

Второй тайм петербургский клуб начал также осторожно. На 61-й минуте Азмуну посчастливилось завладеть мячом и оторваться от английских защитников. Однако Рюдигер помешал планам Сердара. На 69-й минуте гол в ворота зенитовцев забил бельгийский нападающий английского клуба Ромелу Лукаку. Атмосфера на поле стала накаляться, и тренерский штаб гостей произвел двойную перестановку: Дзюба и Ерохин сменили Малкома и Вендела.

Однако замена не изменила результат игры. Встреча завершилась не в пользу сине-бело-голубых. Следующий матч "Зенита" в групповом этапе Лиги чемпионов состоится 29 сентября. На "Газпром Арене" сине-бело-голубые встретят шведский "Мальме".

Ранее мы писали, что "Ювентус" разгромил "Мальме" в матче Лиги чемпионов.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов