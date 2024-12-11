Гол и передача Романова принесли "Айлендерс" победу над "Каролиной"

"Айлендерс" обыграли "Каролину" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.
Защитник "Айлендерс" Александр Романов был признан первой звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей, а также отметился голевой передачей на Андерса Ли.
В нынешнем сезоне НХЛ Александр Романов провел 34 матча и набрал 12 (1+11) очков.
Ранее мы сообщали, что "Калгари" обыграл "Миннесоту", Кузьменко набрал три очка.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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