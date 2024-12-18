Гол и передача Михеева принесли "Чикаго" победу над "Вашингтоном"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Чикаго" обыграл "Вашингтон" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.

Нападающий "Чикаго" Илья Михеев был признан первой звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей. Он также отметился голевой передачей на Ти Джея Броди.

В нынешнем сезоне НХЛ Илья Михеев провел 30 матчей и набрал 9 (4+5) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Малкина помогла "Питтсбургу" обыграть "Лос-Анджелес".

Видео: YouTube / SPORTSNET