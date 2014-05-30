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Гол и передача Михеева помогли "Чикаго" обыграть "Лос-Анджелес"

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Форвард был признан третьей звездой матча.

"Чикаго" одержал победу над "Лос-Анджелесом" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.

Нападающий "Чикаго" Илья Михеев был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей, а также помог отличиться Райану Донато.

В нынешнем сезоне НХЛ Илья Михеев провел 59 матчей и набрал 23 (12+11) очка.

Ранее мы сообщали, что два очка Панарина помогли "Рейнджерс" разгромить "Айлендерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: илья михеев, национальная хоккейная лига, хк лос-анджелес кингз, хк чикаго блэкхокс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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