Гол и передача Михеева помогли "Чикаго" обыграть "Лос-Анджелес"

Форвард был признан третьей звездой матча.

"Чикаго" одержал победу над "Лос-Анджелесом" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.

Нападающий "Чикаго" Илья Михеев был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей, а также помог отличиться Райану Донато.

В нынешнем сезоне НХЛ Илья Михеев провел 59 матчей и набрал 23 (12+11) очка.

Ранее мы сообщали, что два очка Панарина помогли "Рейнджерс" разгромить "Айлендерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET