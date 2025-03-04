Два очка Панарина помогли "Рейнджерс" разгромить "Айлендерс"

Россиянин набрал 63 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" одержали разгромную победу над "Айлендерс" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин помог своей команде одержать победу. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота гостей. Он также отметился голевой передачей на Джей Ти Миллера.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 59 матчей и набрал 63 (25+38) очка.

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Видео: YouTube / SPORTSNET