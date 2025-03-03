"Каролина" обыграла "Калгари", Кочетков отразил 15 бросков

Вратарь был признан третьей звездой матча.

"Каролина" одержала победу над "Калгари" в овертайме со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Леново Центр" в Роли.

Вратарь "Каролины" Петр Кочетков был признан третьей звездой матча. Россиянин отразил 15 бросков по своим воротам, пропустив одну шайбу в третьем периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Петр Кочетков провел 37 матчей, в которых пропустил 84 шайбы, а также набрал 3 (0+3) очка.

Ранее мы сообщали, что "Сент-Луис" уступил "Далласу", Торопченко отметился передачей.

Видео: YouTube / SPORTSNET