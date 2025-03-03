  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:26
97
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Сент-Луис" уступил "Далласу", Торопченко отметился передачей

0 0

Форвард набрал 10 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" проиграл "Далласу" со счетом 3:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.

Нападающий "Сент-Луиса" Алексей Торопченко отметился голевой передачей. Россиянин помог отличиться Натану Уокеру, забросившему третью шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Алексей Торопченко провел 60 матчей и набрал 10 (1+9) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Панарина помогли "Рейнджерс" разгромить "Нэшвилл".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: алексей торопченко, национальная хоккейная лига, хк даллас старз, хк сент-луис блюз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии