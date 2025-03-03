"Сент-Луис" уступил "Далласу", Торопченко отметился передачей

Форвард набрал 10 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" проиграл "Далласу" со счетом 3:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.

Нападающий "Сент-Луиса" Алексей Торопченко отметился голевой передачей. Россиянин помог отличиться Натану Уокеру, забросившему третью шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Алексей Торопченко провел 60 матчей и набрал 10 (1+9) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Панарина помогли "Рейнджерс" разгромить "Нэшвилл".

Видео: YouTube / SPORTSNET