Гол и передача Панарина помогли "Рейнджерс" разгромить "Нэшвилл"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Рейнджерс" одержали разгромную победу над "Нэшвиллом" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей, а также отметился голевой передачей на Джей Ти Миллера.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 58 матчей и набрал 61 (24+37) очко.

Ранее мы сообщали, что шайба Романова помогла "Айлендерс" одержать победу над "Бостоном".

Видео: YouTube / SPORTSNET