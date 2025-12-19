Гол и передача Дорофеева помогли "Вегасу" одержать победу над "Лос-Анджелесом"

Форвард набрал 44 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вегас" обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей, а также помог отличиться Митчу Марнеру. "Вегас" идет на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 68 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел в составе "Вегаса" 57 матчей, забросил 26 шайб и отдал 18 голевых передач. Россиянин идет на пятом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

