Шайба Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Рейнджерс"

"Каролина" одержала победу над "Рейнджерс" со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников был признан первой звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев. "Каролина" идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 78 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел в составе "Каролины" 57 матчей, забросил 21 шайбу и отдал 28 голевых передач. Россиянин идет на втором месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Видео: YouTube / NHL