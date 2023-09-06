Гол и передача Дадонова помогли "Далласу" разгромить "Чикаго"

"Даллас" одержал разгромную победу над "Чикаго" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.
Форвард "Далласа" Евгений Дадонов помог своей команде одержать победу. Россиянин забросил третью шайбу в ворота хозяев и помог отличиться Джейми Бенну.
В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Дадонов провел 36 матчей и набрал 16 (10+6) очков.
Ранее мы сообщали, что "Филадельфия" уступила "Лос-Анджелесу", Мичков набрал два очка.
Видео: YouTube / SPORTSNET
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все