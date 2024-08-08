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Гол и две передачи Кучерова принесли "Тампе" победу над "Рейнджерс"

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Форвард был признан третьей звездой матча.

"Тампа" обыграла "Рейнджерс" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозеяв. Он также помог дважды отличиться Брейдену Пойнту.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 73 матча и набрал 115 (34+81) очков.

Ранее мы сообщали, что "Вегас" одержал победу над "Ванкувером", Барбашев отметился шайбой.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк нью-йорк рейнджерс, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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