Гол и две передачи Кучерова принесли "Тампе" победу над "Рейнджерс"

Форвард набрал 53 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" разгромила "Рейнджерс" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Амали-Алене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей. Он также отметился двумя передачами на Брейдена Пойнта.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 31 матч и набрал 53 (16+37) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Торонто".

Видео: YouTube / SPORTSNET