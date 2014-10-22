Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Торонто"

Хоккеист провел первый матч за клуб после травмы в ноябре.

"Вашингтон" одержал победу над "Торонто" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Скоушабэнк-Арене" в Торонто.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил пятую шайбу в пустые ворота гостей. Хоккеист провел первый матч за клуб после травмы в ноябре.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 19 матчей и набрал 26 (16+10) очков.

Ранее мы сообщали, что "Коламбус" обыграл "Бостон", Воронков и Марченко набрали по три очка.

Видео: YouTube / SPORTSNET