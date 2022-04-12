Гол Свечникова принес "Виннипегу" победу над "Монреалем" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 4:2.

Гол российского спортсмена Евгения Свечникова принес "Виннипегу" победу над "Монреалем" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гостевая встреча завершилась с результатом 4:2. В составе клуба победителей шайбы в ворота оппонентов забросили на 22, 25, 52 и 59 минутах матча спортсмены Морган Бэррон, Пол Штястны, Евгений Свечников и Адам Лаури. От "Монреаля" отличились на 21 и 47 минутах Джоэль Армиа и Джош Андерсон.

Нападающий Евгений Свечников забросил свою седьмую шайбу в текущем сезоне НХЛ. На данный момент в активе форварда записано также 12 результативных передач в 64 проведенных матчах. Российский защитник из "Монреаля" Александр Романов не сумел отличиться в рамках игры.

Хоккейный клуб "Виннипег" набрал 79 очков в 73 матчах. Команда расположилась на шестой позиции рейтинга Центрального дивизиона. При этом "Монреаль" идет восьмым (а последнем месте) в списке Атлантического дивизиона с 51 очком за 73 игры.

Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Бостон" в матче НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET