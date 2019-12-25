Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Бостон" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 4:2.

Шайба российского нападающего Александра Овечкина помогла "Вашингтон Кэпиталз" обыграть "Бостон" в матче регулярного чемпионата национальной Хоккейной лиги. Домашний матч завершился с результатом 4:2. В составе команды победителей шайбы в ворота противников отправили на 25, 35, 48 и 60 минутах встречи спортсмены Джон Карлсон, Том Уилсон, Ларс Эллер и Александр Овечкин. От "Бостона" отличились на 28 и 29 минутах Кертис Лазар и Эрик Хаула.

Капитан столичного клуба Александр Овечкин забросил свою 45-ю шайбу в 70 проведенных матчах текущего сезона НХЛ. В общей сложности форвард "Вашингтона" забил 775 голов в регулярных чемпионатах. По указанному параметру он находится на третьем месте в числе лучших снайперов в истории НХЛ.

Его соотечественник,нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов сделал 47-ю результативную передачу в сезоне НХЛ. Сейчас на его счету 70 очков (23 голов и 47 результативных передач) в 69 матчах. Форвард Дмитрий Орлов не отметился голевыми действиями.

Шайба Панарина и шатаут Шестеркина помогли "Рейнджерс" победить "Питтсбург" в матче НХЛ.

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