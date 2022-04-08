Шайба Панарина и шатаут Шестеркина помогли "Рейнджерс" победить "Питтсбург" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 3:0.

Шайба российского нападающего Артемия Панарина и шатаут Игоря Шестеркина помогли "Нью-Йорк Рейнджерс" победить "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился с результатом 3:0. Матч состоялся на ледовой арене "Мэдисон-сквер-гарден" в американском городе Нью-Йорке.

Шайбы от команды победителей в ворота оппонентов забросили на 21, 30, 60 минутах спортсмены Фрэнк Ватрано, Артемий Панарин, Драйден Хант (реализовал гол в пустые ворота). Российский форвард Панарин забросил свою 20-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. В настоящее время на счету хоккеиста записано 65 результативных передач за 67 проведенных игр. Данная игра стала для нападающего 500-й в рамках НХЛ. Его соотечественник и голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 30 бросков из 30 по защищаемым воротам. Он провел четвертую "сухую" игру в сезоне.

Таким образом "Рейнджерс" с 98 очками после 72 игр идут вторыми в рейтинге Столичного дивизиона. При этом "Питтсбург" занимает третью позицию в списке с 92 очками по итогам 72 матча.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET