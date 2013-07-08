Две передачи Свечникова помогли "Каролине" выйти в плей-офф НХЛ

Команда обыграла "Баффало" со счетом 5:3.

Две передачи российского нападающего Андрея Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Баффало" и выйти в плей-офф регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На домашней арене "Пи-эн-си-арене" , находящейся городе Роли штата Северная Каролина, команда выиграла у оппонентов с результатом 5:3. Этим матчей клуб гарантировал себе место в плей-офф НХЛ.

В составе "Каролины" шайбы в ворота оппонентов забросили на 25 и 52 минутах, 37, 46 и 60 минутах спортсмены Себастьян Ахо (реализовал дубль), Теуво Терявяйнен, Джордан Стаал (оформил дубль, второй гол совершен в пустые ворота). От "Баффало" отличились на 4, 7 и 26 минутах Тэйдж Томпсон, Алекс Так и Виктор Олофссон.

Форвард "Каролины" Андрей Свечников отметился на встрече двумя результативными передачами. Хоккеист набрал 62 очка (за 27 голов и 35 голевых передач) в 68 проведенных матчах текущего сезона.

Напомним, что "Каролина" стала третьим клубом НХЛ, гарантировавшим себе выход в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. Ранее места получили представители "Флориды" и "Колорадо". В настоящее время "Каролина" лидирует в таблице Столичного дивизиона, а "Баффало" с 63 очками расположилась на шестой позиции в Атлантическом дивизионе.

"Сент-Луис" обыграл "Сиэтл". Бучневич и Барбашев сделали по передаче.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET