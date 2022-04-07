"Сент-Луис" обыграл "Сиэтл". Бучневич и Барбашев сделали по передаче

Матч закончился со счетом 4:1.

"Сент-Луис Блюз" обыграл "Сиэтл" в рамках регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Российские спортсмены Павел Бучневич и Иван Барбашев сделали по одной голевой передаче. Встреча завершилась с результатом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев ледовой арены. В ворота противников со стороны победителей забросили шайбы на 9, 28, 43 и 59 минутах матча Роберт Томас, Джастин Фолк, Джордан Кайру и Райан О"Райлли. От "Сиэтла" единственным автором гола стал на 30 минуте игры Джордан Эберле.

Российский нападающий "Барбашев отметился голевой передачей. Таким образом форвард набрал свое 50-е очко в текущем сезоне НХЛ. Также автором результативного паса стал Павел Бучневич. Он смог набрать семь баллов (за 3 гола и 4 голевых передачи) в последних четырех матчах подряд.

Россиянин Владимир Тарасенко нанес пять бросков в створ ворот, а также провел один силовой прием. Его соотечественник Алексей Торопченко не отметился результативными действиями на льду. В настоящее время "Сент-Луис" занимает четвертое место в рейтинге.

"Вильярреал" обыграл "Баварию" в первом матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов.

Фото и видео: Вконтакте / Сент-Луис Блюз/St.Louis Blues