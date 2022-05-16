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Гол Панарина помог "Рейнджерс" выйти во второй раунд Кубка Стэнли

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Форварда признали первой звездой матча.

"Рейнджерс" обыграл "Питтсбург" в овертайме со счетом 4:3 в седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин стал автором победной шайбы. Россиянин реализовал большинство в овертайме. Панарина признали первой звездой матча. Его одноклубник, вратарь Игорь Шестеркин отразил 42 из 45 бросков.

Благодаря этой победе "Рейнджерс" выиграли серию у "Питтсбурга" (4:3) и вышли во второй раунд плей-офф НХЛ, где сыграют с "Каролиной".

Ранее "Сент-Луис" обыграл "Миннесоту" и вышел в следующую стадию плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

 

Теги: артемий панарин, кубок стэнли, национальная хоккейная лига, хк нью-йорк рейнджерс, хк питтсбург пингвинз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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