Гол Панарина помог "Рейнджерс" выйти во второй раунд Кубка Стэнли

Форварда признали первой звездой матча.

"Рейнджерс" обыграл "Питтсбург" в овертайме со счетом 4:3 в седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин стал автором победной шайбы. Россиянин реализовал большинство в овертайме. Панарина признали первой звездой матча. Его одноклубник, вратарь Игорь Шестеркин отразил 42 из 45 бросков.

Благодаря этой победе "Рейнджерс" выиграли серию у "Питтсбурга" (4:3) и вышли во второй раунд плей-офф НХЛ, где сыграют с "Каролиной".

Ранее "Сент-Луис" обыграл "Миннесоту" и вышел в следующую стадию плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET