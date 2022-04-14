Гол Панарина и шатаут Георгиева помогли "Рейнджерс" в НХЛ

Игра закончилась со счетом 4:0.

Гол Панарина и шатаут Георгиева помогли "Рейнджерс" обыграть "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Гостевой матч завершился с результатом 4:0. От команды победителей шайбы в ворота оппонентов забили на 11 и 29, 33 и 59 минутах встречи спортсмены Каапо Какко (реализовал дубль), Артемий Панарин и Эндрю Копп (гол в пустые ворота).

Российский нападающий Артемий Панарин забросил свою 22-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. В общей сложности форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" набрал 89 очков (за 22 забитых шайбы и 67 результативных передач) в 70 проведенных матчах. Российский голкипер из команды из Нью-Йорка Александр Георгиев отразил 28 бросков по воротам. Хоккеист провел второй в сезоне матч "на ноль". Он также одержал 13-ю победу в 25 играх.

За счет игры "Рейнджерс" набрали 102 очка в 75 играх. Клуб расположился на второй позиции в списке Столичного дивизиона. Команда гарантировала себе место в плей-офф.

Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" победить "Рейнджерс" в матче НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET