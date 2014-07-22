Гол и передача Свечникова помогли "Каролине" победить "Рейнджерс" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 4:2.

Гол и передача российского нападающего Андрея Свечникова помогли "Каролине" победить "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Гостевая встреча завершилась с результатом 4:2. В составе клуба победителей отметились шайбами в воротах противников на 34, 42, 47, 60 минутах игры спортсмены Андрей Свечников, Сет Джарвис, Джордан Стаал и Себастьян Ахо (гол в пустые ворота). От "Рейнджерс" отличились на 22 и 59 минутах К"Андре Миллер и Крис Крайдер.

Российский спортсмен Андрей Свечников забросил свою 29-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. Он также отметился одной результативной передачей в матче. В общей сложностина его счету записано 66 очков (за 29 шайб и 37 голевых передач) в 71 проведенной игре. Его соотечественник, голкипер из "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 21 бросок по воротам.

На данный момент "Каролина" находится на лидирующей позиции в рейтинге Столичного дивизиона. Команда смогла набрать 104 очка за 74 матча. "Рейнджерс" набрали 100 очков. Благодаря такому результату они расположились на второй строчке списка. Оба хоккейных клуба уже гарантировали себе выход в плей-офф.

"Вашингтон" разгромил "Филадельфию", Овечкин и Кузнецов набрали по два очка.

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