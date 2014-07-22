  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Вашингтон" разгромил "Филадельфию", Овечкин и Кузнецов набрали по два очка
Сегодня, 7:23
62
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

"Вашингтон" разгромил "Филадельфию", Овечкин и Кузнецов набрали по два очка

0 0

Игра закончилась со счетом 9:2.

"Вашингтон Кэпиталз" разгромил "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов набрали по два очка. Домашняя игра завершилась с результатом 9:2. В составе команды победителей отличились на 7, 12, 14, 27 и 46, 36, 44, 53 и 59 минутах встречи спортсмены Александр Овечкин, Ти Джей Оши, Мартин Фехервари, Ларс Эллер (оформил дубль), Конор Шири, Мэтт Ирвин, Гарнет Хэтэуэй и Йохан Ларссон. От  "Филадельфии" дублем отметился на 13 и 57 минутах Джеймс ван Римсдайк.

Форвард и капитан столичного клуба Овечкин забросил свою 46-ю шайбу в 71 матче текущего сезона НХЛ. Он запомнился зрителям также за счет проведения результативного паса сокоманднику. В общей сложности россиянин забил 776 голов в регулярных чемпионатах.

Евгений Кузнецов совершил два голевых паса, которые стали для него 48-м и 49-м по счету в сезоне. За НХЛ в 2021-2022 годах он смог принести команде 72 очка (23+49) в 70 проведенных матчах. Голкипер Илья Самсонов отразил 18 бросков по воротам. Дмитрий Орлов не смог отличиться результативными действиями в матче.

Дубль Тарасенко принес "Сент-Луису" победу в матче НХЛ.

Фото и видео:

Теги: александр овечкин, вашингтон кэпиталз, дубль, евгений кузнецов, илья самсонов, нхл, филадельфия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии